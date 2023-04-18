В соответствии с полученным распоряжением, формирование российских войск «Днепр» перешло на оборонительные позиции в ходе СВО. Об этом сообщил командующий группировкой, генерал-полковник Олег Макаревич, в докладе перед президентом России, Владимиром Путиным 18 апреля.

Ранее в тот же день Путин приехал в штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, а также посетил группировку войск «Днепр» в херсонском направлении.

В процессе поездки Путин выслушал отчеты о военной обстановке на указанных направлениях и сделал военным в штабе «Восток» подарок. Он вручил копию иконы, которая ранее принадлежала успешному главе Минобороны России.

В пресс-службе Кремля сообщили, что данные поездки президента не были заранее запланированы.