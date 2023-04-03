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Директор музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщение основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина о поднятии флага России над администрацией в центре Артемовска (украинское название Бахмут). Его слова приводит в своем материале издание «Свободная пресса».

Военный эксперт отмечает, что российские штурмовые отряды уже взяли под свой контроль центральную часть города, однако вооруженные силы Украины все еще удерживают позиции в западных районах. Кнутов напомнил, что общая численность украинской группировки войск, сосредоточенная в Артемовске, Часовом Яру, Константиновке, Славянске и Краматорске, составляет около 80 тысяч военнослужащих, поэтому говорить об успехах на данном направлении еще преждевременно.

По его словам, украинская армия все еще снабжает свои подразделения в Артемовске через шахты гипсовых выработок, соединяющие населенный пункт с Часовым Яром. При этом главная цель ВСУ заключается в удержании города любой ценой, ведь таким образом и российские силы вынуждены держать на данном направлении огромные ресурсы, которые командование ВС РФ не может задействовать на других направлениях.

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