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Как сообщает издание «Свободная пресса», в Генштабе ВСУ считают, что российские силы применяют климатическое оружие, из-за которого на Донбассе регулярно идут дожди. Украинские генералы всерьез обеспокоены погодными условиями в районе Бахмута (прежнее название Артемовск). В Генштабе ВСУ отметили, что в ближайшую неделю непогода будет усиливаться.

Украинская сторона связывает непогоду на Донбассе с американским опытом во Вьетнаме, когда в зоне боевых действий вооруженные силы США применяли йодистое серебро, способствующее формированию муссонных дождей.

Киев уверен, что российская сторона использует климатическое оружие из-за грядущего контрнаступления ВСУ. Таким образом, максимально усложняя условия для осуществления тактических действий украинской армии. Однако никаких доказательств ГШ ВСУ не предоставляет, поэтому подтвердить свои предположения они не могут. Но все равно Киев упорно продолжает утверждать, что ВС России с помощью климатического оружия спровоцировали затяжные ливни на фронте.

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