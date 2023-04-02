Переданные для ВСУ танки западного производства Leopard 2 и Challenger 2 будут оснащаться дополнительными комплексами динамической защиты «Нож» украинского производства, а установка российских систем защиты «Контакт-1» является временным решением.

По данным украинских источников, руководством Министерства обороны Украины запланировано улучшить защиту 50 немецких и британских танков Leopard 2 и Challenger 2 украинскими комплексами динамической защиты «Нож», а в перспективе планируется устанавливать данные системы защиты и на американские танки Abrams M1A1.

Определенное количество украинских комплексов динамической защиты «Нож» находится на военных складах ВСУ, а остальное количество планируется произвести дополнительно. Однако точных сроков производства и оснащения западных танков украинскими комплексами динамической брони никто не называет.

Напомним, что модульный комплекс динамической защиты третьего поколения «Нож» был разработан украинскими инженерами еще в 1997-1998 годах для установки на танки Т-64БМ «Булат» и Т-84 «Оплот». Однако, по мнению военных специалистов, большие потери украинских танков в зоне СВО связано с низкой эффективностью данной защиты.