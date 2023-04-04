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Группа военнослужащих ВС России под командованием капитана Кирилла Мехова занималась обеспечением безопасности передвижения колонны военной техники. В процессе выполнения своей боевой задачи обнаружили и разбили ДРГ противника, минировавшую маршрут передвижения российских сил. Данная информация была озвучена представителями Минобороны России, сообщает издание “Известия”.

Согласно сообщению оборонного ведомства, украинскими диверсантами была развернута деятельность на подступах к населенному пункту, контролируемом ВСУ. Оценив обстановку капитан Мехов приказал своим бойцам занять позиции и вступить в боевое столкновение с противником. В ходе завязавшегося боя между российскими бойцами под командованием капитана Мехова и украинскими боевиками, ВСУ понесли значительные потери. Оставшиеся украинские боевики бросили оружие и обратились в бегство.

Действия группы российских военнослужащих под командованием капитана Мехова обеспечили беспрепятственную и безопасную переброску войск ВС России в заданный район.

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