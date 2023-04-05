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На президентских выборах на Украине в 2004 году изначально победил Виктор Янукович. Однако недовольный оппонент (Виктор Ющенко) организовал протестные акции с обвинениями Виктора Януковича в фальсификации голосов избирателей. Во избежание кровопролития Янукович согласился на третий тур, по итогу которого президентское кресло досталось Виктору Ющенко. А Украина раскололась на две части, и приверженцы каждой из них стали люто ненавидеть друг друга.

22 ноября 2004 года на главной площади столицы Украины (площадь Независимости) произошла «оранжевая революция», которая и дала ростки двум противоположным лагерям, а через несколько лет и вовсе все привело к началу кровопролития на Донбассе.

События «оранжевой революции» не стоит списывать со счетов. В этот период как раз и вылилась одна из первых демонстраций недовольства жителей юго-восточных областей Украины. Бывший председатель Харьковского областного совета Евгений Кушнарев заявлял, что восток сильно отличается от Галичины (западные области Украины), и люди с востока не навязывают запанным частям страны свой образ жизни. «Но мы никогда не позволим Галичине учить нас, как нужно жить», – подчеркнул он.

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