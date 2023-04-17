Ученые из Университета Майами опубликовали статью в журнале Science Advances, в которой сообщается, что извержение вулкана в Тонга, произошедшее в 2022 году, превзошло по мощности самые крупные ядерные испытания США и вызвало мегацунами.

Для реконструкции цунами специалисты использовали данные, полученные с помощью спутниковых наблюдений, съемок с беспилотников и полевых исследований. Они выяснили, что рельеф мелководного дна в архипелаге Тонга является сложным и действует как ловушка для медленных волн, задерживая цунами в течение одного часа.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произвел три взрыва. Первый имел мощность 0,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, второй – 4 мегатонны, а третий – рекордные 15 мегатонн или выше.

В результате извержения Тонга были образованы цунами высотой до 85 метров, которые привели к гибели нескольких человек. Высота волн достигала 45 метров на острове Тофуа и 17 метров на населенном острове Тонгатапу.