В окрестностях трассы О-0506, соединяющей населенные пункты Артемовск (украинское название Бахмут) и Часов Яр, складывается критическая ситуация для подразделений вооруженных сил Украины. Об этом в своем отчете сообщают аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW).

По данным американских экспертов, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» изменили направление основного удара в Артемовске. Теперь российские штурмовики пытаются выйти на автомобильную дорогу, соединяющую Часов Яр и Артемовск, в районе населенного пункта Хромово.

Ожесточенные боевые действия в окрестностях Хромово вчера подтвердил в своей сводке даже Генштаб ВСУ. При этом данная «трасса смерти» активно используется для снабжения остатков украинского гарнизона в Артемовске, что свидетельствует о важности ее удержания для украинского командования.

Российские военкоры сообщают о захвате передовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» участка в 500 метров в непосредственной близости от автомобильной дороги возле Хромово. При этом американские аналитики отмечают, что на фоне успехов российских штурмовиков подразделения ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.