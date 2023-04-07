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Американский институт изучения вооруженных конфликтов (ISW) опубликовал информацию, согласно которой российское командование отдало приказ на создание специализированных штурмовых подразделений для ведения городских боев. Спецподразделения получили название «Штурм Z».

В своем материале ISW ссылается на данные, предоставленные офицером запаса ВСУ, якобы раздобывшего документ, согласно которому объявлен набор личного состава для формирования новых рот. Перед новыми подразделениями будут поставлены боевые задания по захвату важных стратегических объектов противника. ISW сообщает, что одно подразделение «Штурм Z» будет включать в себя 100 человек личного состава.

Подразделение будет состоять из четырех групп захвата, четырех групп огневой поддержки, разведгруппы, инженеров, операторов БПЛА и отряда военных медиков. Подразделение роты будет находится под командованием двух офицеров.

Американские эксперты также отмечают, что данные спецподразделения будут сформированы вне стандартной структуры вооруженных сил Российской Федерации.

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