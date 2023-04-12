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12 апреля – ИА Discover24.ru. Маргарита Роблес, возглавляющая Министерство обороны Испании, сообщила, что власти страны отправят в Киев до конца апреля шесть танков Leopard и 20 бронетранспортеров, которые были обещаны ранее.

Роблес добавила, что больше тысячи украинских военнослужащих обучаются на военных базах Испании. Согласно заявлению министра обороны, часть солдат украинских ВС уже завершили обучение на испанской территории.

Ранее сообщалось, что власти Греции отказались поставлять на Украину свои модернизированные боевые танки Leopard 2A6, а также зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства.

Греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос подчеркнул, что Афины не будут действовать в ущерб своей обороноспособности и отправлять свое оружие и технику, хотя отдадут то, что могут дать.

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