Индийские военно-воздушные силы присоединились к многонациональным учениям под названием Iniochos 2023, которые проходят на территории натовской Греции. Они начались 24 апреля и будут продолжаться до 4 мая.

Индийские военные привезли в Грецию истребители Су-30МКИ, которые произведены в России. Ранее они уже принимали участие в маневрах Cope India вместе с военными пилотами из Соединенных Штатов Америки.

Учения также включают участие военнослужащих из Кипра, Франции, Соединенных Штатов Америки, Испании, Италии, Саудовской Аравии и Словении.

По мнению греческих СМИ, эти учения Греции и Индии являются важным сигналом для Турции, которая, как отмечается, стремится наладить сотрудничество в военно-технической сфере с Пакистаном.