Компания Humane разработала небольшой гаджет, который создает искусственный дисплей на руке или других поверхностях.

Согласно информации, устройство меньше по размерам, чем мобильный телефон, и работает на базе платформы Qualcomm с операционной системой Android. Гаджет оснащен лазерным проектором, который создает проекцию зеленого цвета в форме квадрата с высокой точностью.

Также в устройстве есть камера, которую показали на сцене для визуального преобразования текста. В будущем планируется добавить дополнительные датчики, а также возможность активации гаджета голосовыми командами, касаясь скрытого корпуса под одеждой или тканью.

Ожидается, что более подробные данные об инновационной технологии будут представлены в 2023 году. На данный момент устройство доступно только для предварительного заказа.