Заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о возможных условиях, при которых Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление.

Он отмечает, что благодаря эффективным способам мобилизации и способности к скапливанию ресурсов в ряде областей, украинские Вооруженные силы могут атаковать сразу из нескольких направлений, что создаст серьезную проблемы для обороны сил армии России и ДНР.

Однако Ходаковский также уверен, что Россия обладает решительными мерами и достаточными ресурсами для противодействия подобным событиям. Она готова противостоять любым действиям со стороны противника, направленными на нарушение своего суверенитета и территориальной целостности.

Комбат добавил, что СВО стала своего рода «скальпелем, который вскрыл гнойник».