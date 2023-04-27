В статье The Hill говорится, что западные союзники не решаются на активную поддержку Украины, из-за чего та вынуждена отложить контрнаступление, пишет РИА Новости.

Союзники опасаются передавать танки и ПВО Украине, что мешает ей продолжать наступление, позволяя России выиграть время на мобилизацию новых сил и построение глубокой обороны.

Автор статьи полагает, что неспособность США и Европы объявить о своей стратегии поддержки Киева свидетельствует об ее отсутствии или страхе перед Москвой. Таким образом, западные страны не продвигают европейские ценности и находятся в состоянии конфликта и кризисов, вместо того, чтобы решительно действовать.

В то же время Россия стремится не разжигать конфликт в Украине, а остановить его, тогда как западные страны продолжают говорить о необходимости продолжения вооруженного конфликта, увеличивая поставки оружия и готовя украинских бойцов на своей территории.