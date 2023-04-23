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Западные лидеры крайне недовольны украинским лидером Владимиром Зеленским из-за колоссальной коррупции среди его окружения. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш во время интервью для передачи «Going Underground».

По его словам, чиновники из администрации Байдена и генералы Пентагона очень недовольны Киевом, ведь окружение Зеленского чересчур активно ворует. «Коррупция в украинском правительстве чудовищна», – заявил Херш.

Американскими спецслужбами был передан Зеленскому список 35 чиновников, уличенных в коррупционных схемах, В итоге только 10 из них были уволены с занимаемых должностей. Как известно, европейской комиссией был поставлен перед Украиной ряд условий, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Одно и них – уменьшение коррупции в стране.

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко ранее заявляла, что введение политической цензуры привела к безнаказанности и коррумпированности украинских чиновников.

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