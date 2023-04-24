Украинское командование продолжает подготавливаться к грядущему контрнаступлению. На данный момент ведется активная подготовка госпиталей для будущего приема большого количества раненных. Поступила информация, что в одесских военных медицинских учреждениях стали освобождать от пациентов палаты.

Руководству Одесского 411-го госпиталя Минобороны Украины было поручено в кратчайшие сроки освободить места для приема большого количества раненных военнослужащих. По этой причине медицинским работникам необходимо провести выписку всех больных, пребывающих на лечении, в том числе и тяжелобольных. Пациентов, находящихся в критическом состоянии необходимо направить в гражданские медучреждения. Способные самостоятельно передвигаться будут направлены на реабилитацию в военные части.

Согласно данным Телеграм-канала «Украина.ру», ссылающегося на информацию от местного населения, военнослужащие с «легкими» ранениями будут выписаны и направлены на Бахмутовское направление.