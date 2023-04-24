ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинское командование продолжает подготавливаться к грядущему контрнаступлению. На данный момент ведется активная подготовка госпиталей для будущего приема большого количества раненных. Поступила информация, что в одесских военных медицинских учреждениях стали освобождать от пациентов палаты.

Руководству Одесского 411-го госпиталя Минобороны Украины было поручено в кратчайшие сроки освободить места для приема большого количества раненных военнослужащих. По этой причине медицинским работникам необходимо провести выписку всех больных, пребывающих на лечении, в том числе и тяжелобольных. Пациентов, находящихся в критическом состоянии необходимо направить в гражданские медучреждения. Способные самостоятельно передвигаться будут направлены на реабилитацию в военные части.

Согласно данным Телеграм-канала «Украина.ру», ссылающегося на информацию от местного населения, военнослужащие с «легкими» ранениями будут выписаны и направлены на Бахмутовское направление.

Вам может понравиться

Америка подорвалась на «финансовой бомбе», которую готовила для России

Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, могут негативно отразиться на их финансовой системе, поскольку все больше стран ищут альтернативы для международной торговли, включая использование других валют, таких как евро или

Артиллерия ВС РФ сорвала попытку переброски резервов ВСУ в зоне СВО

Как отмечает в своем материале «Первый канал», в зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия. Военнослужащие российской армии уничтожили важный опорный пункт боевиков вооруженных сил Украины на Южно-Донецком

Дрон, похожий на упавший в СНТ «Заря» под Москвой, 22 апреля видели в Серпухове

Новые подробности о появлении беспилотного летательного аппарата над Серпуховом были опубликованы в Telegram-канале SHOT. Очевидцы сообщили, что несколько дней назад, 22 апреля, видели большой беспилотник серого цвета с длинным хвостом,