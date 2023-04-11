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11 апреля – ИА Discover24.ru. Американскими специалистами было установлено, что страдающие гипертонией в молодом возрасте люди (примерно 30-летние) в старости могут обрести такое заболевание, как деменция. По словам ученых, это связано с ухудшением состояния мозговой активности человека.

Данные выводы были сделаны специалистами Калифорнийского университета на основании проведенного ими исследования. Результаты их работы были опубликованы в научном издании JAMA Network Open. В исследовании приняло участие 427 человек в пожилом возрасте, у которых в период с 1964 по 1985 годы были зафиксированы показатели артериального давления.

В итоге ученые сделали вывод, что у участников исследования, чье артериальное давление в 30-летнем возрасте имело повышенное значение, в старости наблюдалось уменьшение объема мозга и ухудшение целостности белого вещества, то есть признаки заболевания деменцией. Более того, такие негативные последствия преимущественно отмечались у мужчин. Специалисты объяснили, что у женщин срабатывал защитный механизм за счет гормона эстрогена.

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