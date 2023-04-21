Согласно изданию «Русская весна», Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел пресс-конференцию, на которой было заявлено, что ВСУ сумели сбить восемь российских беспилотников «Герань» на украинской территории. Однако четыре из них все же достигли целей и привели к подрыву важных объектов на территории Украины.

Один из таких случаев произошел в Полтавской области, где были повреждены объекты критически важной инфраструктуры.

Напомним, что Россия продолжает вести спецоперацию на востоке Украины и осуществлять зачистку от неонацистов, которые терроризировали местное население в течение девяти лет. Самые жесткие бои сейчас происходят в районе Артемовска и Авдеевки на Донбассе, где бойцы ВС России наносят точечные удары по энергетическим и военным объектам, там неприятель несет значительные потери.