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Согласно утренней сводке Генштаба украинской армии, российские подразделения провели 54 атаки, большая часть которых была зафиксирована на Донецком направлении. По данным украинской стороны, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продвигаются в сторону поселка Ивановского, расположенного на трассе Артемовск-Константиновка.

Ожесточенные боевые действия продолжаются и в самом Артемовске, где штурмовики «Вагнера» выбивают противника с его позиций, оборудованных в многоквартирных домах на западных окраинах города. Успешное продвижение штурмовиков с севера на юг может привести к образованию локального «котла» в Артемовске.

Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналиста одного из российских изданий об оперативной обстановке в Артемовске, призвал всех «не торопить события» и «не выдавать желаемое за действительное».

Тем не менее ситуация для гарнизона ВСУ в городе становится все сложнее, поскольку все грунтовые дороги, по которым подразделения украинской армии все еще получают снабжение, находятся под плотным огневым контролем ВС России. При этом метеорологи передают прогноз о дождях в ближайшие дни.

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