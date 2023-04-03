Во время своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе 3 апреля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО можно начинать обсуждать только после победы украинской армии на поле боя в конфликте с Российской Федерацией.

Вопрос о членстве Киева в блоке НАТО не имеет никакого значения без завершения боевых действий на территории Украины, причем с однозначной победой вооруженных сил Украины, сообщил Столтенберг. По этой причине страны Североатлантического альянса будут продолжать оказывать всю необходимую помощь Украине, пока не будет достигнута данная цель, резюмировал генсек НАТО.

В конце своего выступления Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса и дальше будут продолжать поддерживать стремление Киева вступить в блок НАТО. Напомним, что, по словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, Украина рассчитывает получить приглашение о вступлении в блок НАТО во время саммита альянса, который должен пройти в Вильнюсе с 11 по 12 июня 2023 года.