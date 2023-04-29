Польский генерал Раймунд Анджейчак высказал мнение, что Украина не способна победить российскую армию в возможных контрнаступлениях. Он также отметил, что возможный крах украинских Вооруженных сил может представлять угрозу для безопасности Польши. Эту информацию передает «ИноСМИ».

Генерал подчеркнул, что Польша предпринимает все необходимые меры для обеспечения защиты своей гражданской инфраструктуры. Кроме того, он заявил, что Польша будет усиливать давление на Москву в случае, если украинские вооруженные силы потерпят поражение в ходе боевых действий от Вооруженных сил России.

Напомним, что в феврале 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса от агрессии киевского режима.