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Власти Китая рассматривают современные разведывательные спутники противника в качестве приоритетных целей для своих вооруженных сил в случае начала конфликта. При этом Пекин разрабатывает технологию, позволяющую не просто сбивать спутники, а перехватывать контроль над ними, чтобы использовать их в своих целях. Об этом в своем материале со ссылкой на секретные документы американской разведки, опубликованные в Сети, сообщает издание Financial Times.

По данным ЦРУ, китайские ученые занимаются разработкой современного кибероружия, чтобы иметь возможность «перехватывать управление, блокировать или эксплуатировать спутники противника». Власти Китая считают контроль и доминирование в сфере информации над противником в случае начала военного конфликта, как ключевой аспект достижения победы над врагом.

В настоящий момент Китай работает над созданием технологии, позволяющей имитировать сигналы, поступающие от собственных операторов. Данная технология позволит перехватывать контроль над спутниками противника или отключать их в критические моменты военного конфликта.

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