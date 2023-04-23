Президент Франции Эммануэль Макрон посетил ресторан Pena Pil Pil, расположенный в коммуне Пероль на юге Франции. После этого неожиданного визита рейтинг заведения просто обвалился. Об этом в своем материале сообщает издание France Bleu.

Лидер Франции 20 апреля посетил Эро на юге страны. Во время своей поездки Макрон решил сделать небольшой перерыв, чтобы выпить бокал пива на террасе ресторана Pena Pil Pil. Однако уже через пару часов после этого рейтинг заведения в сервисах Google обрушился с 5 до 1,6 баллов из-за огромного количества негативных отзывов.

Наиболее распространенным комментарием было утверждение, что данное заведение любит посещать «один из тиранов Франции». При этом многие комментаторы написали, что Макрон похож на «одержимого».

Напомним, что последние данные социологии показывают рост популярности лидера фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен, рейтинг которой впервые после выборов оказался выше, чем у Макрона.