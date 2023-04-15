ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина не победит в противостоянии с РФ даже в случае увеличения Западом поставок вооружения. Такой материал был опубликован американским издание Foreign Affairs. Автор статьи уверен, что для завершения вооруженного конфликта Киев должен подписать мирное соглашение с Москвой. И американское правительство должно склонить к этому Зеленского, несмотря на то, что часть украинцев воспримет данный шаг своего президента предательством.

Журналист Foreign Affairs отмечает, что американский план заключает в себя переход с поля боя к переговорному процессу. Ведь оптимистически смотреть на итог этого конфликта для украинской стороны очень сложно.

Колоссальные человеческие и экономические потери будут только расти, в то время, как Москва и Киев будут наращивать свои силы для продвижения к заданным целям. Россия имеет численное превосходство в живой силе и технике перед Украиной, несмотря на поддержку Запада. И наиболее вероятным исходом конфликта никак не станет «полная победа Украины», а будет кровавая безысходность.

Вам может понравиться

Украинский боец рассказал, что жительница Артемовска обрадовалась ему, приняв за российского солдата

Командир украинского подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев рассказал в интервью киевской радиостанции Radio NV, как одна из жительниц Артемовска ошибочно приняла его за российского солдата и обрадовалась его приезду. Он

Российские экипажи Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

По заявлению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, экипажи штурмовых групп ВС Украины, расположенные в районе населенного пункта Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, были обнаружены расчетами российских беспилотников. Об

Дандыкин: на фоне обострения ситуации в Тихом Океане США и Япония должны видеть мощь ВМФ России

Соединенные Штаты Америки наращивают свое присутствие в регионе Тихого океана, в то время как Япония пытается оспаривать статус Курильских островов. Поэтому Военно-морской флот России должен надежно прикрывать восточные границы государства.