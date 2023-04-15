Украина не победит в противостоянии с РФ даже в случае увеличения Западом поставок вооружения. Такой материал был опубликован американским издание Foreign Affairs. Автор статьи уверен, что для завершения вооруженного конфликта Киев должен подписать мирное соглашение с Москвой. И американское правительство должно склонить к этому Зеленского, несмотря на то, что часть украинцев воспримет данный шаг своего президента предательством.

Журналист Foreign Affairs отмечает, что американский план заключает в себя переход с поля боя к переговорному процессу. Ведь оптимистически смотреть на итог этого конфликта для украинской стороны очень сложно.

Колоссальные человеческие и экономические потери будут только расти, в то время, как Москва и Киев будут наращивать свои силы для продвижения к заданным целям. Россия имеет численное превосходство в живой силе и технике перед Украиной, несмотря на поддержку Запада. И наиболее вероятным исходом конфликта никак не станет «полная победа Украины», а будет кровавая безысходность.