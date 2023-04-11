11 апреля – ИА Discover24.ru. ВВС Украины публично признали, что у них нет «сопоставимого ответа» на российские 1,5-тонные бомбы, которые ВКС России начали применять в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия утверждает, что начала применять в ходе СВО на Украине УТАБ-1500Б – новый тип управляемой авиабомбы массой 1,5 тонны (в которой на долю взрывчатого вещества около 1000 кг). Это также подтвердил и официальный представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат. Причем, согласно его заявлению, эти боеприпасы «не могут быть сбиты украинскими силами ПВО».

Как пояснил Игнат, бомбы УТАБ-1500Б оснащены крыльями, дающими им возможность управляемо планировать в воздухе, и GPS-навигацией, а дальность их поражения составляет более 50 километров. Он также добавил, что Россия может использовать такие боеприпасы неограниченное время.

«Увеличение производства таких умных бомб вызывает особую озабоченность Вооруженных Сил Украины, особенно когда Вооруженные Силы Украины не имеют средств противодействия им», – отметил Игнат.

Игнат также упомянул, что российские ВКС «начали ежедневно использовать в среднем 10-15, а иногда и до 20 планирующих бомб» различных типов. Российские самолеты Су-34 и Су-35 «сбрасывают эти бомбы со значительного расстояния», и для противодействия таким атакам у ВВС Украины «не имеется нужных средств».

Он подчеркнул, что для борьбы с этими смертоносными бомбами Украине необходимы новые поставки вооружений от Запада: в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, помимо предоставления Киеву современных истребителей, таких как F-16, способных действовать на больших дальностях.

Юрий Игнат также напомнил, что ранее неоднократно сообщал о наличии в ВВС Украины «пяти истребительных бригад, три из которых оснащены МиГ-29», но раскритиковал украинские СМИ за «манипулирование» цифрами в оценках числа имеющихся в них боеспособных самолетов. По словам Игната, наличие трех истребительных бригад отнюдь «не означает, что парк истребителей МиГ-29 Украины составляет якобы 72 единицы».

Он также упомянул, что передача польских и словацких МиГ-29 несколько повысит возможности истребительной авиации в выполнении боевых задач, но «не решит более крупных вопросов».

«В то время как многие западные СМИ представляют Украину якобы побеждающей на поле боя, военное руководство самой Украины все чаще признает, что Россия по-прежнему имеет превосходство в различных областях продолжающегося конфликта. Например, недавно украинские чиновники публично признали, что у Москвы в 12 раз больше боевых самолетов, чем у Украины. При этом более передовые истребители ВКС России обеспечивают все большее господство в небе над зоной конфликта», – отмечает EurAsian Times.

Впрочем, украинские официальные лица стали делать эти признания и называть превосходство России в воздухе «серьезной опасностью» в основном для того, чтобы одновременно заявлять о просьбах на получение «более свежих» систем ПВО от США и их союзников. «Конфликт на Украине, скорее всего, уже закончился бы переговорами, если бы не поддержка со стороны НАТО», – указывает индийское издание.

Ранее мы сообщали о предыдущих заявлениях Игната после ударов ВКС России по военным объектам ВСУ в Сумской области, при котором сброс новых российских крылатых управляемых авиабомб осуществлялся с самолетов, скрывающихся за пределами досягаемости ПВО Украины.