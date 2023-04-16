Российские силы, задействованные в СВО на Украине, добиваются больших успехов в сбивании ракет HIMARS с помощью скоординированного применения ЗРК С-300 и «Бук», а также в поражении все большего числа пусковых установок HIMARS с помощью планирующих бомб со спутниковым наведением. Об этом пишет в индийской The EurAsian Times военный аналитик Виджаиндер К. Такур. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«В начале апреля появились первые подтверждения о скоординированном применении российскими войсками зенитно-ракетных комплексов «Бук» и С-300 для сбивания ракет HIMARS, причем все эти ракеты, запущенные ВСУ, были перехвачены», – отмечает Такур, и указывает: прошлые заявления Минобороны России о сбитии ракет HIMARS «не содержали названий задействованных систем ПВО».

На основании мнений военных экспертов тогда предполагалось, что ракеты HIMARS были поражены зенитными ракетными комплексами малой дальности «Панцирь» и «Тор», а также системами средней дальности «Бук». Тем более, что в январе 2023 года ТАСС сообщил, что обновление программного обеспечения «улучшило способность системы «Панцирь-С1» перехватывать ракеты HIMARS».

С-300 представляет собой комплексную систему ПВО большой дальности, состоящую из радиолокаторов и ракет, способных поражать воздушные цели (самолеты, ракеты, беспилотники) на больших, средних и малых дистанциях, с максимальной дальностью до 150 км. ЗРК С-300 обычно развернуты глубоко за линией фронта, далеко за пределами досягаемости ствольной и реактивной артиллерии противника. Сами они защищены от воздушных атак мощными системами средней и малой дальности, такими как «Бук», «Панцирь» и «Тор».

«Бук-М3» – российский ракетный комплекс ПВО средней дальности, используемый для защиты боевых частей, техники и узких мест материально-технического снабжения, таких как мосты, от атак вражеской авиации, крылатых ракет и управляемых боеприпасов. Это более мобильная и быстро развертываемая система, чем С-300. «Бук-М3» – самый новый вариант модификации, он имеет дальность действия от 2,5 до 79 км около 45 миль и предназначен для одновременного поражения до 36 целей. Как правило, «Буки» также размещают в удалении от линии фронта, вне досягаемости вражеской артиллерии.

Тактика для скоординированного использования С-300 и «Бука», считает Такур, вероятнее всего основывается на возможностях дальнего обнаружения РЛС С-300 и продвинутых средствах целеуказания ЗРК «Бук», который может быть оснащен пассивной системой слежения, сочетающей в себе оптическую систему с тепловизионной камерой и лазерным дальномером.

«Такой тип координации представляется очень эффективным, поскольку не требует использования дорогостоящих ракет и позволяет поражать ракеты HIMARS на гораздо больших расстояниях, чем это возможно с использованием систем ПВО меньшей дальности, таких как «Панцирь» и «Тор»… Скоординированное использование С-300 и «Буков» может также применяться для перехвата и других управляемых боеприпасов, таких как HARM, JADAM-ER и GLSDB, на дальних дистанциях», – указывает индийский военный аналитик.

Он также особо отметил: «несмотря на недавнюю поставку в Украину американских JADAM-ER и GLSDB, эти управляемые боеприпасы не оказали заметного влияния на ход боевых действий. Также ни разу не поступало сообщений о сколь-нибудь значимом поражении цели у русских ракетами HARM».

Считается, что на сегодняшний день США и их союзники по НАТО поставили Украине 38 пусковых установок HIMARS. «Сколько из них остается сейчас в рабочем состоянии – вопрос спорный. Но важно отметить, что министр обороны России генерал Сергей Шойгу недавно заявил, что с начала текущего года российские силы поразили 14 пусковых установок HIMARS американского производства», – пишет Такур.

Западные СМИ, как правило, высмеивают эти заявления Минобороны России, утверждая, что их сводки уже якобы «превысили число HIMARS, поставленных США». Но на деле все иначе, поясняет Такур: во-первых, установки HIMARS поставляли на Украину не только США, и точное их число не разглашается. К тому же Россия всегда заявляла, что «поразила» их, а не «уничтожила».

Индийский эксперт также отмечает: «Чаще всего артиллерийские системы, такие как M-777 и HIMARS, поражаются без разрушения, и попадания в них чаще всего приводят к повреждениям различной степени тяжести», которые тем не менее выводят это оружие из строя, и надолго, либо оказывается рентабельнее «списать его в утиль».

Помимо этого, ракеты HIMARS запускаются с расстояния до 50 километров от линии фронта, и дроны-камикадзе ограниченной дальности не могут их поразить. Таким образом, пусковые установки HIMARS «могут быть атакованы только управляемыми ракетами дальнего радиуса действия со спутниковой навигацией, запускаемыми из таких как российских систем, как РСЗО «Торнадо-С», или планирующими бомбами, запускаемыми российскими истребителями на расстоянии до 70 километров – не входя в зону поражения украинской ПВО», – указывает Такур.

Он обращает внимание на еще один важный аспект – более важным, чем количество действующих пусковых установок HIMARS в распоряжении ВСУ, является текущий уровень запасов ракет для них.