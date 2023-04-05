На попавших в соцсети фото выявилось, что украинские военные используют в качестве боеприпасов для своих реактивных систем залпового огня (РСЗО) пакистанские ракеты «Ярмук», что подтвердило: «нейтралитет» Исламабада в украинском конфликте носит во многом формальный характер. Об этом пишет в EurAsian Times индийский военный обозреватель Сакши Тивари. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Появились конкретные доказательства того, что Украина тайно получила важные для себя военные поставки от Пакистана. В конце марта в социальных сетях появились фотографии украинских военных, стреляющих ракетами «Ярмук» пакистанского производства.

Аккаунт в Твиттере под названием «Ukraine Weapons Tracker», который отслеживает использование различного оружия на украинском поле боя, пояснил: «Еще больше боеприпасов, произведенных пакистанскими артиллерийскими заводами (POF), в руках украинской армии – на этот раз 122-мм реактивные снаряды Yarmuk HE-Frag для БМ-21 «Град». Эти ракеты аналогичны советским 9М22У с дальностью полета 20,5 км и были приобретены у третьей стороны».

Поскольку Пакистан официально продолжает опровергать отправку какой-либо военной помощи Украине, эти снаряды действительно могли быть переданы Киеву «третьей стороной». Но индийский обозреватель при этом дает ясно понять, кто выступает в роли этой «стороны».

Он напомнил: согласно сообщениям в октябре прошлого года, Великобритания наладила «воздушный мост» между Пакистаном и Румынией, чтобы доставлять некий «секретный груз». Тогда это вызвало подозрения о том, что Лондон мог закупить у Исламабада снаряды «советских» стандартов и затем доставить их Киеву.

Телеканал France 24 по этому поводу сообщил, что «истощенные запасы артиллерийских боеприпасов являются одной из самых насущных проблем Киева, поэтому Украина и ее западные партнеры обращаются к отдаленным странам, таким как Южная Корея и Пакистан, в качестве источников поставок».

Пакистанский «Ярмук» представляет собой 122-мм реактивный боеприпас класса «земля-земля», рассчитанный на трубный запуск из установок РСЗО. Снаряд получил свое название от легендарной битвы при Ярмуке между Рашидунским халифатом и Византийской империей, которая положила конец византийскому суверенитету в Сирии.

Реактивные снаряды «Ярмук» оснащены фугасными боевыми частями, которые эффективны против пехоты и слабобронированных целей и вызывают взрывное и осколочное поражение. Эти ракеты могут летать на максимальное расстояние в 20 км при начальной скорости 400 метров в секунду. Ракета весит около 60 кг, ее боевая часть имеет массу немногим более 18 кг (без учета взрывателя).

Пакистанская армия развернула ракеты «Ярмук» под различные собственные системы РСЗО – в частности, они запускались с KRL-122 (установка, производимая Пакистаном на основе БМ-11 – северокорейской версии советской РСЗО «Град» с 30-ствольным блоком, на шасси трёхосного грузовика Isuzu TW).

Таким образом, эти снаряды ВСУ могли без проблем применять для стрельбы из унаследованных Украиной от СССР «оригинальных» БМ-21 «Град», которые вплоть до настоящего времени являются наиболее широко используемыми реактивно-артиллерийскими системами в мире.

Тивари напомнил, что советская БМ-21 «Град» имеет 40-ствольный блок пусковой установки для 122-мм реактивных снарядов. Эта РСЗО способна запускать ракеты с боеголовками различных типов, предназначенными как для огневой поддержки, так и для разлива химикатов, дыма, освещения или в виде носителя кассетных боеприпасов.

Что касается Пакистана, то он продолжает отрицать отправку каких-либо военных поставок на Украину. Западными СМИ ранее сообщалось (и на тот момент не получило подтверждений), что Исламабад пообещал отправить Киеву партию в 10 тысяч ракет для многоствольных реактивных установок «Град», а также 44 танка Т-80 (закупленных около 20 лет назад на Украине) в обмен на существенную помощь от Запада.

«Однако стоит подчеркнуть, что Пакистан установил теплые отношения с Россией. И, по словам пакистанских официальных лиц, широкая кампания в международных СМИ о том, что их страна передает оружие Украине, нацелена прежде всего на подрыв отношений, которые она поддерживает с Москвой», – отмечает обозреватель EurAsian Times.