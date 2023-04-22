Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает большим плюсом, если бы дети элит активно участвовали в СВО, хотя бы работая в штабах.

«Они бы приезжали домой и говорили: “Папа, папа, у меня в штабе такой ужас (стилистика изменена — прим. Ред) творится! И, может быть, папа хоть бы палец об палец ударял и перепроверял бы информацию, а потом бы доводил эту информацию туда, куда надо», — объяснил свою позицию бизнесмен.

Он привел пример, что далеко не всегда дети чиновников ищут пути не идти на фронт, рассказав, что летом устроил сына секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в «ЧВК «Вагнер».

«В министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе или ушел бы на мясо, поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знали об этом только я и руководитель кадровой службы», — сказал бизнесмен.

По его словам, парень отработал 6 месяцев членом расчета на «Урагане» в Луганске, а сейчас находится в отпуске.

Он заключил, что для населения подобная ситуация является неординарной, поскольку общество привыкло к обратной ситуации.