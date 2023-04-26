Вооруженные силы Украины продолжают получать от своих западных партнеров натовскую военную технику. Очередной эшелон с военной бронетехникой западного производства был обнаружен в Харьковской области. Соответствующую информацию опубликовали авторы Телеграм-канала «Иди и смотри».

По их информации, в районе станции Лозовая был замечен крупный железнодорожный состав с натовской военной техникой. Судя по логистике данного железнодорожного узла, западная техника может направляться на Артемовское направление. Источник канала отмечает, что на платформах стоят американские бронетранспортеры M2 Bradley и другие образцы военной техники НАТО.

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации применяют для уничтожения укрепрайонов ВСУ в Артемовске управляемые планирующие авиационные бомбы из-за чего украинские боевики находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Однако командование ВСУ продолжает перебрасывать в Артемовск новые подразделения и военную технику в попытке удержать западные окраины города.