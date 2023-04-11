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11 апреля – ИА Discover24.ru. Эксперты считают, что чрезмерное употребление соленой пищи может негативно отразиться на здоровье человека. Небольшое количество соли в рационе благоприятно сказывается на организме, ведь входящий в состав соли натрий способствует активному перевариванию пищи.

Однако большое количество натрия может оказать негативное влияние. Многие продукты, употребляемые человеком, уже имеют в своем составе натрий. Поэтому добавлять дополнительную соль в свой рацион следует разумно. В день максимальная доза соли для человека составляет 1500 мг.

Чрезмерное количество натрия в организме человека приводит к задержке жидкости, а значит – к отечности. Злоупотребление солью также приводит к повышению артериального давления. В итоге у человека развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

По утверждению специалистов, злоупотребление солью может увеличить риск онкологических заболеваний. Чрезмерное количество натрия в организме активизирует рост раковых опухолей. Именно поэтому врачи рекомендуют очень умеренно использовать соль в ежедневном рационе.

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