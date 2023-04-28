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В ночь на 27 апреля Черноморский флот России нанес удар по пунктам дислокации резервов украинской армии. Атака была успешной и помешала выдвижению украинской морской пехоты в районы боевых действий, пишут «Известия».

Согласно заявлению Минобороны России, удары были нанесены по целям в глубоком тылу противника, предназначенным для украинского контрнаступления. Эксперты полагают, что удары были нанесены по резервам, находившимся на приличном расстоянии от линии фронта.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в преддверии активизации противника необходимо работать по глубокому тылу, и, если удары были нанесены по подразделениям, предназначенным для наступления, это может повлиять на возможное контрнаступление ВСУ.

Однако, он не стал оценивать уровень эффективности воздействия, так как неизвестно, какой силы был удар. Информация о ситуации пока остается довольно скудной, требуется подтверждение и уточнение.

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