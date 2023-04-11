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11 апреля – ИА Discover24.ru. Специалист в области нутрициологии Ольга Панова рассказала, что сокращение употребления соли благоприятно скажется на организме человека: избавит от отеков, способствует снижению веса и даже снизит риск возникновения онкологических заболеваний.

По словам нутрициолога, соль есть практически в любом из продуктов питания человека. В ней содержится такой химический элемент, как натрий, который способствует задерживанию жидкости в организме. В результате этого у человека появляется отечность. Поэтому ограничение потребления соли поможет избежать таких последствий.

Панова подчеркнула, что отказ от соленой пищи значительно снизит возможность возникновение онкологических заболеваний, в особенности рака желудка. Учеными уже давно было доказано, что при большом количестве натрия в организме, раковые клетки активно начинают свое деление.

Специалист подчеркнула, что суточная норма потребления соли человеком не должна превышать пяти граммов. Но так как соль присутствует в продуктах питания, то для человека допустимо дополнительно употреблять не более двух граммов в день.

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