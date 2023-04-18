Иван Мезюхо, глава Крымской общественной организации «Центр политического просвещения», дал свой комментарий относительно публикации в издании Politico, где сообщается о проведении нового майдана на Украине после того, как завершится спецоперация.

Мезюхо заявил, что сейчас он не видит никаких признаков, которые могли бы привести к новому майдану, но считает, что если нынешний украинский президент Владимир Зеленский перестанет устраивать Вашингтон, то его место может занять главком ВСУ Валерий Залужный или глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Эксперт считает, что больше рассматривается возможность выдвижения на пост президента Украины Кирилла Буданова.

Он также добавил, что лидер Украины Владимир Зеленский будет делать все для того, чтобы не произошел новый майдан.