ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

12 апреля – ИА Discover24.ru. Украинским ВС удалось выстроить многоуровневую систему противовоздушной обороны, преодолеть которую все российские ракеты просто не в состоянии. Так, чтобы атаковать объекты в западных регионах страны, необходимо пройти условно 5 зон ПВО, рассказал порталу «Свободная пресса» военный историк Юрий Кнутов.

Глава музея войск ПВО пояснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины, включающей в себя несколько эшелонов, значительно ниже, чем в России. Однако она все же действует и реально сбивает ракеты. Вполне возможно, что именно из-за этого ВС РФ стали гораздо реже использовать «Калибры».

«Возможность того, что они (ракеты – прим. Discover24.ru) пройдут через всю Украину и не будут обнаружены и сбиты, не настолько велика», – отметил Кнутов.

Напомним, что в украинских Воздушных силах заявляют об износе зенитно-ракетных комплексов советского образца и отсутствии на складах запасных частей для них. Также в распоряжении Киева практически нет боеприпасов для «Буков» и С-300, что может в скором времени привести к краху ПВО.

Вам может понравиться

Guardian: британцы составляли основу спецназа из стран НАТО на Украине в феврале-марте

12 апреля – ИА Discover24.ru. На территории Украины в феврале-марте этого года находились представители сил специального назначения из стран НАТО. Это небольшой контингент – всего около 100 человек. Об этом

ЧВК «Вагнер» используют трофейный американский БТР M113 ВСУ в Артемовске

10 апреля – ИА Discover24.ru. Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в качестве трофея американский бронетранспортер M113, который с новой символикой на борту успешно используется в Бахмуте (Артемовске), рассказал портал «Военное обозрение».

Политолог Светов сомневается в достоверности «утекших» документов о контрнаступлении ВСУ

10 апреля – ИА Discover24.ru. Пентагон инсценировал утечку секретных документов по Украине, чтобы снабдить российское командование дезинформацией. Такое мнение в интервью изданию «Известия» высказал политолог Юрий Светов. Он пояснил, что