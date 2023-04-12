12 апреля – ИА Discover24.ru. Украинским ВС удалось выстроить многоуровневую систему противовоздушной обороны, преодолеть которую все российские ракеты просто не в состоянии. Так, чтобы атаковать объекты в западных регионах страны, необходимо пройти условно 5 зон ПВО, рассказал порталу «Свободная пресса» военный историк Юрий Кнутов.

Глава музея войск ПВО пояснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины, включающей в себя несколько эшелонов, значительно ниже, чем в России. Однако она все же действует и реально сбивает ракеты. Вполне возможно, что именно из-за этого ВС РФ стали гораздо реже использовать «Калибры».

«Возможность того, что они (ракеты – прим. Discover24.ru) пройдут через всю Украину и не будут обнаружены и сбиты, не настолько велика», – отметил Кнутов.

Напомним, что в украинских Воздушных силах заявляют об износе зенитно-ракетных комплексов советского образца и отсутствии на складах запасных частей для них. Также в распоряжении Киева практически нет боеприпасов для «Буков» и С-300, что может в скором времени привести к краху ПВО.