12 апреля – ИА Discover24.ru. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушную оборону страны в скором времени ожидает крах. Она строится на старых советских зенитно-ракетных комплексах, которые постепенно выходят из строя и не подлежат восстановлению.

По словам Игната, заканчиваются также боеприпасы. Уже к маю ПВО не сможет сбивать ракеты и другие воздушные цели, так как ВСУ практически полностью исчерпали имевшиеся на складах запасы.

«Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются. Они производятся только в России», – пояснил спикер.

Он отметил, что если сейчас того небольшого количества ЗРК, полученных от Запада, достаточно, так как они используются одновременно с советскими комплексами, то через несколько месяцев их окажется катастрофически мало. У Киева просто не останется альтернативы западным системам ПВО.