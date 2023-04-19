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Второй участник операции Gulagu.net Алексей Савичев рассказал ФАН, что создатель организации Владимир Осечкин* оказывает на него давление, угрожая распространением компромата. Он участвовал в операции по дискредитации деятельности ЧВК «Вагнер».

Савичев должен был публично заявить заранее написанные «тезисы» с целью дискредитации частной военной компании «Вагнер», в ином случае Осечкин* угрожал распространением видеороликов с насилием над ним в колонии «Белый лебедь».

Савичев отметил, что основатель организации «показал» ему видео и предоставил текст, который тот должен был озвучить. Он также отметил, что опасается публичного распространения видеороликов с насилием над ним в колонии по сети Интернет и хочет «спокойной жизни».

* Признан иноагентом в Российской Федерации.

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