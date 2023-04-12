12 апреля – ИА Discover24.ru. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер рассказал, что президент России Владимир Путин имеет большое преимущество перед главой Украины Владимиром Зеленским. Оно состоит в том, что у Путин отсутствуют жесткие временные рамки в достижении поставленных задач, чего нет у Зеленского.

Риттер отмечает, что каждый новый день вооруженного конфликта на Украине означает для Киева и Зеленского выделение дополнительных средств и ресурсов для ведения боев, которых недостаточно.

Путин при этом установил конкретные цели и будет планомерно их достигать в ходе ведения специальной военной операции.

Риттер считает, что у украинских Вооруженных сил есть серьезные проблемы и они не способны противостоять армии России, в итоге Зеленскому придется пойти на мирные переговоры с Москвой под давлением руководителей с Запада после поражения ВСУ в Артемовске.