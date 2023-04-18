Согласно сообщению РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Post, в марте 2023 года Египет отменил сделку с Россией по тайным поставкам ракет и вместо этого начал производить снаряды для украинских Вооруженных сил после проведенных переговоров с чиновниками США.

Власти Каира подтвердили, что одобрили продажу артиллерийских снарядов Соединенным Штатам для последующих поставок в Киев.

Издание также отмечает, что египетская сторона использовала свои возможности по производству снарядов как способ получения оборудования из США, такого как боевые истребители F-35 и системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт написал, что утечка секретных данных из Пентагона серьезно ударила по Украине перед контрнаступлением, которое было давно запланировано.