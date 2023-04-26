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Модель OnlyFans, которая известна как двойник Ким Кардашьян, умерла в больнице после проведения пластической операции, сообщает издание Mirror.

Кристина Эштен Гуркани, которой было 34 года, скончалась несколько часов после операции, но причина ее смерти не называется и считается неизвестной. Плохую новость фанатам модели сообщили ее родственники.

Родственники модели опубликовали заявление, в котором предположили, что ее смерть могла быть связана с врачебной халатностью, и что она расследуется как убийство, которое связано с медицинской процедурой.

Семья Гуркани также обратилась к поклонникам модели с просьбой помочь собрать денежные средства на похороны. На данный момент было собрано 3,5 тысячи долларов из необходимых 40 тысяч долларов.

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