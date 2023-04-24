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Новые подробности о появлении беспилотного летательного аппарата над Серпуховом были опубликованы в Telegram-канале SHOT.

Очевидцы сообщили, что несколько дней назад, 22 апреля, видели большой беспилотник серого цвета с длинным хвостом, который полетел в сторону деревни Бутурлино. У него не было никаких световых сигналов. Однако после обследования зоны, где был замечен беспилотный летательный аппарат, ничего подозрительного не было обнаружено.

В понедельник 24 апреля в подмосковном поселке имени Воровского упал начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе. Предполагается, что он мог быть начинен канадскими взрывными зарядами М112.

По предварительным данным, он похож на украинский беспилотник UJ-22 Airborne.

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