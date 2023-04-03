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В ближайшие годы Россия намерена создать дивизию атомных подводных лодок спецназначения, которые будут оснащены суперторпедами под названием «Посейдон». Эти подводные силы будут включены в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) и готовы к действиям к концу 2024 года или началу 2025 года. Информацию передает портал ТАСС, ссылаясь на собственный источник в российском военном ведомстве. Однако официального подтверждения данных пока нет.

Ранее сообщалось, что возведение береговой инфраструктуры в местах базирования АПЛ «Белгород» и «Хабаровск» будет завершено к началу 2024 года. В новую дивизию на Тихоокеанском флоте войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», но подводные лодки других моделей.

Отмечается, что «Белгород» продолжит и далее свою службу в составе ТОФ, для субмарины уже готов боевой комплект суперторпед под названием «Посейдон».

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