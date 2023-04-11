11 апреля – ИА Discover24.ru. Врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева рассказала, что в день можно употреблять небольшое количество пасхального кулича. Дневная норма не должна превысить 150 граммов пасхального лакомства.

По словам специалиста, употреблять большое количество пасхальных куличей очень вредно для здоровья, так как традиционно они готовятся из белой муки с применением масла, молока и сахара. В итоге получается очень калорийная выпечка.

Главная опасность в злоупотреблении куличами кроется в наборе веса. Если переусердствовать с поеданием сдобной выпечки, то для полезных продуктов может не «остаться места». Поэтому кушать пасхальные куличи следует умеренно.

Особое внимание стоит обратить людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, заболеванием ЖКТ. Входящий в состав куличей сахар также негативно может отразиться не только на фигуре, но и на здоровье зубов. Лучше употреблять данную выпечку дозировано, а основной рацион должны составить овощи, фрукты, нежирные сорта мяса и цельнозерновые продукты.