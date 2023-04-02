Чрезмерное увлечение принципами здорового образа жизни (ЗОШ) может навредить человеку. В этом уверен специалист в области здорового питания и диетологии Джортан Стори. Мнение тренера по питанию было опубликовано изданием Daily Mail.

Стори перечислил основные привычки ЗОШа, которые являются настораживающими. По его словам, любое нездоровое отношение человека к еде в будущем может привести к серьезным проблемам психологического характера. Специалист отмечает, что необходимо получать удовольствие от еды, которую человек потребляет и готовит. А небольшое количество «условно вредной» пищи наоборот способно помочь во время диеты.

Диетолог также отметил, что люди, ограничивающие себя в каких-либо видах еды, могут недополучать достаточного количества необходимых для их организма веществ и витаминов. Поэтому любая из диет все равно должна быть сбалансирована.

Стори советует не отказываться полностью от «вредных» продуктов, но сменить их на полезный рацион в соотношении 20% к 80%. То есть ежедневно в рационе может присутствовать малое количество неполезной еды для того, чтобы человек продолжал получать удовольствие от потребления пищи во время диеты.