Большие перерывы между приемами пищи могут нанести вред здоровью организма, а состояние «голодной крови» может сказаться на состоянии головного мозга человека. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова, сообщает РИА Новости.

Диетолог напомнила, что организм человека полностью состоит из клеток, постоянно нуждающихся в поступлении питательных веществ, в частности глюкозы. Поэтому максимальный перерыв между приемами пищи, не представляющий опасности для здоровья человека, составляет примерно 12 часов.

Однако в случае воздержания от приема пищи на период, превышающий 12 часов, в организме человека могут начаться опасные изменения уровня глюкозы, нарушающие правильную работу эндокринной системы. Поэтому состояние «голодной крови», когда в ее составе не хватает необходимых питательных веществ и, в первую очередь, глюкозы, очень опасно для правильной работы головного мозга.

Последствием диеты, предусматривающим отказ от пищи на период более 12 часов, может стать резкое изменение в настроении. Поэтому врач-диетолог рекомендовала не отказываться от позднего ужина после шести вечера, просто перед сном лучше употреблять низкокалорийные продукты комнатной температуры, например, творог.