Российский дерматолог Александр Чижов предупредил о распространенных, но вредных методах лечения акне, которые нельзя применять.

Специалист отметил, что использование популярного салицилового спирта при лечении прыщей может ухудшить состояние кожи, так как он обезвоживает ее, что может привести к появлению трещин и инфекции.

Кроме того, применение салициловой мази может привести к возникновению большого количества комедонов.

Эксперт также отметил, что зубная паста может вызвать раздражение или дерматит и точно не должна использоваться для лечения акне. Отдельно следует отметить, что наружное применение меда на прыщи крайне нежелательно, так как это может вызвать сильную аллергическую реакцию на коже.