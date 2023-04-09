9 апреля – ИА Discover24.ru. Армии США за счет отпущенного Пентагону щедрого финансирования военной поддержки Украины удалось избежать сокращений своего бюджета и продолжить активное перевооружение. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный порталом Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Утвержденный Конгрессом Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины (в размере 47,332 миллиарда долларов) предоставляет Пентагону необходимую финансовую поддержку для модернизации складов и арсеналов армии США, а также для заключения более выгодных сделок на фоне безудержной инфляции и других экономических проблем.

Сухопутные силы США намерены использовать часть этих средств в дополнение к своему «официальному» бюджету на 2024 год, размер которого предварительно составляет 185,5 миллиардов долларов, чтобы защитить свои программы перевооружения от сокращения, а в некоторых случаях даже ускорить их.

Бюджетная заявка, предложенная Армией США на 2024 финансовый год (в США он начинается с 1 октября), предусматривает незначительное увеличение – на 4,6% по сравнению со 178 миллиардами долларов в текущем году. «Но инфляция означает, что новый бюджетный запрос фактически снижает примерно на 2% утвержденную сумму на 23 финансовый год», – пояснил журналистам на недавнем брифинге директор по бюджету Армии США генерал-майор Марк Беннетт.

По словам главы департамента Пентагона по наземной армии Кристин Вормут, часть средств, отпущенных с целью «обеспечения поддержки Украины» будет выделена на ускорение принятия на вооружение Армией США новой бронированной многоцелевой машины (AMPV) с целью замены более старой версии – бронетранспортеров M113, разработанных в 1960-е годы. Крупная партия M113 – 400 машин – была ранее отправлена Киеву из американских армейских запасов.

Помимо этого, начальник штаба Армии США генерал Джеймс МакКонвилл заявил, что его служба заменит в своих арсеналах буксируемые артиллерийские системы M777, которые были отправлены Украине, новыми мобильными реактивными системами залпового огня (HIMARS), а также пополнит запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger улучшенной версией с большей дальностью действия.

«Дополнительные средства для Украины, выделенные в бюджете армии США, также означают, что Пентагон будет заключать более выгодные и рентабельные сделки за счет увеличения объемов закупок определенных систем вооружений», – подчеркивает Defense News. Что касается HIMARS, то «украинские» средства позволят армии закупить в 2025 году на семь дополнительных пусковых установок больше, чем планировалось изначально.

Увеличенные объемы финансирования также позволят Армии США направить 2 миллиарда долларов на модернизацию своей промышленной базы – это затронет 23 склада, арсеналы и заводы по производству боеприпасов.

На данный момент Армия США уже получила в общей сложности 8 миллиардов долларов на финансирование закупок и еще 6,7 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание – это стало возможным за счет дополнительных средств, выделенных Конгрессом в течение 2022-2023 годов и предназначенных как раз для того, чтобы «помочь армии пополнить запасы, отправленные на Украину».

«Это дополнительное финансирование, полученное армией США, составляет около одной трети ее официального годового бюджета на закупки новых вооружений», – отмечает Defense News.

Издание также приводит комментарий сотрудника Центра стратегических и бюджетных оценок Трэвиса Шарпа: «По сути, это ускоряет военную модернизацию. Армия США получает на вооружение боевую технику, которая заметно лучше той, которую она передала Киеву. К тому же они могут получить ее быстрее по срокам, потому что резко повысившийся спрос на оружие и боеприпасы, созданный военным конфликтом на Украине, позволил расширить промышленную базу, и тем самым снизить себестоимость систем за счет увеличения производства».