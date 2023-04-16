Российские удары по украинским танкоремонтным мастерским вынудили Киев передать свои оставшиеся производственные мощности в этой сфере своему соседу и союзнику Польше. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Польская военно-промышленная корпорация PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) через Twitter объявила о создании на территории своего завода «Бумар-Лабенды» сервисного центра для «ремонта вышедших из строя» (в основном – подбитых российскими войсками) танков Т-64.

«Эта информация означает увеличение числа стран НАТО, способных обслуживать танки Т-64. Ранее о проведении ремонтно-восстановительных работ для этих украинских машин заявила Чехия, которая, как и Польша, ранее никогда ими не занималась. В связи с разрушением большинства украинских заводов, которые могли выполнять работы по этим танкам, пришлось перенести эти задачи за пределы Украины, желательно в страны, имевшие опыт освоения советских конструкций», – отмечает Defence24.

Издание напоминает, что танки типа Т-64 из бывшего арсенала СССР до сих пор составляют костяк украинских бронетанковых войск. «Но все больше их находится не в зоне боевых действий, а на ремонтных заводах», – указывает польское издание.

К моменту начала в прошлом году российской СВО Украина, по большинству оценок, располагала более 600 боеспособными танками этого типа в войсках и еще несколько сотен единиц на хранении. Поэтому не исключено, что заметная часть машин из последней категории будет отправлена в Польшу, чтобы попытаться «восстановить их техническую работоспособность».

По мнению Defence24, для польской PGZ, которая в ближайшие месяцы получит заказы на ремонт, восстановление, обслуживание, а также частичную модернизацию украинских Т-64, это соглашение с Киевом важно и выгодно. Согласно официальному пресс-релизу PGZ, «завод Bumar-Labedy хорошо подходит для этой задачи, поскольку изначально он был создан для обслуживания и модернизации польских танков на основе советских конструкций».

Украинская армия эксплуатирует многие из бывших советских танков, в том числе Т-64, Т-80, Т-84 (на базе Т-80) и Т-72, ​​унаследованные ВСУ после распада СССР. Также к ним добавились танки Т-72 различных модификаций, не имевшихся ранее в арсенале Украины, и совсем старые Т-55, полученные из стран НАТО (в основном от государств Восточной Европы) в качестве военной помощи.

В частности, Польша ранее передала Украине десятки основных боевых танков Т-72 и ПТ-91 из своего арсенала, и в первую очередь для них включает планы по техническому обслуживанию новое соглашение PGZ с «Укроборонпромом».

Кроме того, на том же самом польском предприятии Bumar-Labedy «рассматривается налаживание сотрудничества» между различными субъектами, включая Украину и страны НАТО, по обслуживанию танков Leopard 2», – сообщается в пресс-релизе PGZ.

Министерство обороны Польши, со своей стороны, подтвердило заключение новой сделки в интересах военной поддержки Киева. Глава польского Минобороны Мариуш Блащак подчеркнул , что польская военная промышленность «хорошо подготовлена к обслуживанию и капитальному ремонту поставленных на Украину танков Leopard немецкого производства».

Но Блащак таже указал, что «есть фундаментальная проблема – с нехваткой запчастей для. «Леопардов». Это проблема, которую может решить только Германия, а именно германские производители вооружений». Он призвал своего германского коллегу Бориса Писториуса «заставить немецкую оборонную промышленность» производить необходимые детали и запчасти в достаточном количестве. «Польская военная промышленность также готова их производить, но у немецкой компании Rheinmetall есть на это вся необходимая документация и лицензии», – добавил польский министр.

Украинское соглашение с польским заводом по ремонту танков заключено в тот момент, когда обе стороны готовятся к массированному весеннему наступлению, которое может стать причиной новой волны ракетных ударов со стороны России. В ходе предыдущих ракетных атак Россия в подавляющем большинстве случаев била по «больным местам» военного потенциала Украины, к которым относятся и предприятия по ремонту боевой техники. В частности, еще в феврале российские военные заявили о разрушении главного украинского танкоремонтного завода в Харькове.