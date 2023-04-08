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Блок НАТО продолжает присоединять к себе новых членов и устремляет свои взгляды на Восток. Недавно шесть стран, входящих в состав Североатлантического альянса, провели военные учения во главе с США на территории Польши, граничащей с Калининградской областью России. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Das Erste.

По словам автора материала, руководство НАТО решило послать «сигнал решимости», в первую очередь, руководству Кремля, а также продемонстрировать свою поддержку союзникам по блоку.

Сообщается, что целью военных учений является отработка взаимодействий в случае начала боевых действий. При этом, очевидным становится факт, с кем именно блок НАТО планирует вести боевые действия. Издание отмечает, что учения предназначены для отработки исключительно оборонных действий.

По словам командующего Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкого генерала Юргена-Иохима фон Зандрарта, данные военные учения были запланированы еще до начала боевых действий на территории Украины, однако теперь, отработка взаимодействия вооруженных сил разных стран членов альянса, приобретает новое значение на фоне мировых событий.

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