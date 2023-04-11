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11 апреля – ИА Discover24.ru. В Артемовске (украинское название Бахмут) и его окрестностях не прекращаются ожесточенные боевые действия, в результате которых подразделения ВСУ понесли огромные потери личного состава и бронетехники. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, на текущий момент российские штурмовые группы уже взяли под свой контроль более 85% территории населенного пункта. При этом все основные асфальтированные дороги, по которым гарнизон ВСУ получал снабжение, уже перерезаны, а проселочные дороги находятся под огневым контролем российской артиллерии.

Поэтому потери военнослужащих украинской армии уже исчисляются десятками тысяч погибших и раненных бойцов. Также Дандыкин отметил, что ВСУ теряют в Артемовске огромное количество своей бронетехники, часть которой уничтожается артиллерией ВС РФ еще на пути следования к городу.

По мнению военного аналитика, ВСУ в любой момент могут принять решение вывести свои войска из западных окраин Артемовска в Часов Яр по причине активных штурмовых действий со стороны российских сил, как в дневное, так и ночное время.

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