10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский президент Владимир Зеленский предлагал западным партнерам нанести удар по местам дислокации российских военнослужащих, размещенных на территории Ростовской области. Об это в своем материале со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщает CNN.

Американский телеканал проанализировал файлы с отчетами разведки Соединенных Штатов Америки, согласно которым президент Украины Зеленский «настаивал на осуществлении ударов по местам расположения военнослужащих российской армии в Ростовской области».

По данным CNN, украинский лидер просил разрешения нанести удар по военным объектам в Ростовской области при помощи ударных беспилотников в виду отсутствия дальнобойных ракет в распоряжении украинской армии.

Напомним, что в Пентагоне произошла утечка секретной документации, согласно которой спецслужбы США вели слежку за украинским лидером Зеленским. Однако по информации близкого к сотрудникам Офиса президента украинского чиновника, данная информация не стала неожиданностью для президента Украины.